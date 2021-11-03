Только 23% жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО хорошо относятся к феминитивам

70% жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО относятся к феминитивам негативно, 23% - положительно, остальные затруднились ответить. Чаще всего такие слова употребляют женщины (30%), нежели мужчины (15%) – к такому выводу пришли эксперты hh.ru.

«Интересно, что сами жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО не так уж часто употребляют эти слова: 60% обычно ни при каких обстоятельствах не используют в своей речи современные феминитивы. 28% позволяют себе это только в кругу друзей, 1% - только в письменной форме, и лишь 12% - постоянно», - говорит Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Отмечается, что 48% опрошенных отметили, что указывать гендер в профессиях – это неуважительно, 28% придерживаются обратной точки зрения.