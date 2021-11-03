Эксперт объяснил, как и для чего проходит Всероссийская перепись населения

В России с 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения. Главным нововведением этой переписи стал цифровой формат: россияне могут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг. Изначально планировалось, что онлайн-перепись завершится 8 ноября, а до 14-го переписывать население будут только переписчики. Однако накануне власти продлили перепись на Госуслугах до 14-го числа.

Судя по отзывам в сети, многие россияне не желают участвовать переписи. Они отказываются общаться с переписчиками, в том числе, из-за высокой заболеваемости коронавирусом. Независимый демограф, бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша объяснил «Медузе» (внесена Минюстом в реестр иноагентов), почему перепись – это важно, зачем в ней участвовать и можно ли верить результатам.

Перепись проводится для того, чтобы получить ценную статистическую информацию. В том числе ту, которой больше нет нигде. Например, о владении языками и национальной принадлежности жителей. Перепись проводят почти во всех странах, однако в некоторых, особенно развитых государствах, перепись заменили регистры населения. Это обновляемые базы данных, которые содержат всю необходимую информацию. Такие регистры есть в Скандинавских странах, Франции и Сингапуре. В России статистики также готовятся к переходу на регистры, но появятся они не скоро. Создание сводного регистра намечено на 2025 год.

Участие в переписи носит в России добровольный характер. Ответственности за отказ переписаться нет. Переписчики не имеют права принуждать россиян сообщать о себе какие-либо сведения.

Задача-максимум для переписчиков — обойти все жилые помещения во всех населенных пунктах страны (или получить ответы через интернет). Если человек отказывается от участия в переписи, сведения о нем берутся из системы регистрационного учета в паспортных столах. Но эти данные могут быть не вполне точными.

Переписчики ходят по квартирам, но в этом году появилась альтернатива – электронные анкеты на сайте Госуслуг. Для переписи через интернет надо иметь подтвержденную или хотя бы стандартную учетную запись на «Госуслугах». Электронно можно переписать своих родственников, которые не зарегистрированы на Госуслугах. Для этого надо внести сведения о родственниках в своем личном кабинете, а затем отправить им QR-код, подтверждающий их состоявшееся участие. Его нужно предъявить переписчикам. Если этого не сделать, волонтерам придется переписать всех заново.

В идеале переписчики должны учесть всех людей, которые находились на территории России на момент 00:00 часов 15 октября 2021 года. Даже туристов и младенцев. По оценке Алексея Ракши, в результате в переписные листы должны попасть 148–150 миллионов человек.

Перепись предназначена для россиян и иностранцев, которые живут в России. Если россиянин живет за рубежом, участвовать в переписи не нужно.

В анкету входит 33 вопроса. Одна группа вопросов касается социально-демографических характеристик, другая - жилищных условий. Пропустить можно любой вопрос. Временно проживающие в России должны ответить только на семь вопросов.

Данные анкет проверяются и анализируются. Если человек, например, укажет возраст 130 лет или сто детей, эту информацию, скорее всего, сочтут недостоверной и просто удалят. Ответственности за дачу ложных сведений не предусмотрено.

Главная гарантия конфиденциальности данных — анонимность переписных листов. Глава Росстата обещает, что даже на «Госуслугах» к опросным листам не привязываются персональные данные авторизованных пользователей: «Они отсекаются в момент передачи заполненных электронных переписных листов».

Переписи проходят примерно раз в 10 лет. Последняя перепись в СССР состоялась в 1989 году, в РФ население учитывали в 2002 и 2010 годах. Нынешняя перепись должна была пройти в 2020 году, но была перенесена из-за коронавируса.

По оценке экспертов, от переписи зависит очень многое. Ее результаты имеют не только научное, аналитическое значение, но и прямо воздействуют на политические и экономические решения.

Всероссийская перепись населения - 2021 пройдет до 14 ноября. Первые итоги будут подведены в конце текущего года, окончательные — до конца 2022 года.