Минэкономразвития пересмотрит статистику трат и сбережений граждан РФ

Минэкономразвития пересмотрит статистику доходов, расходов и сбережений россиян за 2018–2020 годы. Опубликовать пересчитанные данные в ведомстве обещают к марту 2022 года, пишут «Известия» со ссылкой на презентацию Минэка.

Согласно документу, министерство должно обеспечить полный охват источников информации для расчета показателей благосостояния граждан. В расчетах дополнительно учтут доходы самозанятых, каршеринг, курьерскую доставку, фитнес-центры, а также данные об электронных услугах в сфере IT: онлайн-кинотеатры, платные подписки на игровые сервисы, облачные хранилища. Новая методика позволит точнее оценивать баланс доходов и расходов, анализировать поведение россиян в различных экономических условиях и прогнозировать последствия решений, отметили в Росстате.

В предыдущий раз статистическое ведомство изменило методику расчета доходов и расходов россиян в 2019 году. Тогда в нее добавились показатели оплаты труда работающих в организациях без оформления договоров, наемных работников у физлиц и ИП. Кроме того, Росстат стал публиковать статистику не каждый месяц, а раз в квартал. В итоге располагаемые денежные доходы россиян выросли за 2018 год на 0,1%, хотя до изменения методики Росстат сообщал о падении на 0,2%, уточняет Forbes.