Аналитики проанализировали траты россиян за конец октября

Введение нерабочих дней негативно отразилось на потребительском спросе. Анализ трат в период с 29 по 31 октября (на эти дни пришлось начало нерабочих дней в Москве и Подмосковье) показал изменения, схожие с теми, что произошли в апреле прошлого года, но в более мягкой форме. Ущерб экономике оказался практически в семь раз меньше, следует из исследования аналитического портала «СберИндекс».

«Падение спроса составило 5,2% по сравнению с теми же днями предшествующей недели. Падение на первой неделе апреля 2020 года достигало 35% w-o-w (неделя к неделе), так что сейчас ущерб для экономики примерно в семь раз меньше», - говорится в исследовании.

По данным аналитиков, падение трат неоднородно распределилось по регионам – отрицательная динамика зафиксирована лишь в 35 субъектах, пишет агентство «РИА Новости». Самое существенное снижение расходов в период 28–31октября отмечается в Москве (-21,7% к предшествующей неделе), Воронежской (-18,9%) и Калининградской областях (-18,1%).

Эксперты также проанализировали влияние нерабочих дней на отрасли экономики. По их данным, наибольшие потери понесли «Салоны красоты, массаж, SPA» (-43,9% неделя к неделе), «Ювелирные изделия» (-42,2%) и значительная часть непродовольственной розницы. Расходы в категории «Кафе, бары, рестораны» сократились на 15,8% по сравнению с теми же днями предыдущей недели.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими в России дни с 30 октября по 7 ноября. Эта мера призвана остановить рост заболеваемости коронавирусом.