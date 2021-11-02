В стране продлили сроки переписи населения через Госуслуги

В России продлили возможность принять участие во Всероссийской переписи населения через портал Госуслуги до 14 ноября, сообщает со ссылкой на Росстат «Интерфакс». Изначально планировалось, что онлайн-перепись завершится 8 ноября, а до 14-го переписывать население будут только с помощью переписчиков.

Как сообщили в Росстате, предложение о продлении онлайн-переписи было озвучено и поддержано на совещании в правительстве РФ. Первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны.

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. Главным нововведением стал цифровой формат переписи – россияне могут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг.

По данным Росстата, на конец сентября было переписано более половины населения РФ. В Югре за 10 дней перепись прошла четверть населения округа. До 14 ноября переписчики планируют обойти 90 тысяч адресов – это более 1,6 млн человек в 22 муниципальных образованиях, уточнили департаменте общественных и внешних связей региона.

«Перепись объединяет все регионы нашей страны. Без автономного округа она будет неполной. Важно участие каждого из нас. Точность, полнота полученной информации переписчиками - основа государственных решений, принимаемых в интересах граждан. Уважаемые югорчане, призываю вас принять участие во Всероссийской переписи населения, прошу вас отнестись к ней не формально, а с гражданской ответственностью», — обратилась губернатор Югры Наталья Комарова к жителям региона.