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Более трети россиян уверены, что в недалеком будущем жить станет лучше

Каждый девятый житель РФ ожидает падения уровня жизни в последующие годы

Более трети россиян уверены, что в недалеком будущем жить станет лучше
Фото: pixabay.com

Более трети россиян (39%) уверены, что в ближайшие три-пять лет уровень их жизни, а также жизни их семей, изменится в лучшую сторону. Об этом следует из данных опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), пишет «Интерфакс».

Каждый девятый житель РФ (11%), напротив, ожидает, что через 3–5 лет жить станет хуже, чем сейчас. Еще 30% россиян не ждут для себя каких-либо изменений в этом плане.

Социологи также оценили ожидания граждан России относительно уровня жизни в стране в целом. Согласно исследованию, каждый четвертый россиянин (25%) ждет улучшений. Ровно столько же полагают, что жить станет хуже. Наибольшая часть респондентов (34%) уверены, что уровень жизни в этот период в стране не изменится.

Всероссийский опрос проводился 15–17 октября 2021 года среди 1500 респондентов в 53 субъектах РФ, в 104 населенных пунктах.


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Сегодня в 10:20, просмотров: 365, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:06
Конечно в недалеком будущем жить станет лучше, ведь уровень газификации в России растет.

Уровень газификации России на начало 2021 года составит 71,4%. За пять лет с 2016 года показатель вырос на 5,2%, сообщил "Газпром".

Судя по темпам газификации лет через тридцать-сорок, россияне заживут как в Европе куда "Газпром" качает газ и где уровень газификации составляет 90-99%.

Жаль только – жить в эту пору прекрасную
Уж не придется – ни мне, ни тебе.

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