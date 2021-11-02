В стране отменена четверть бронирований путевок на нерабочие дни

Российские туристы аннулировали четверть туристических путевок, ранее приобретенных на период локдауна с 28 октября по 7 ноября, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее оценке, из-за отмены бронирований туров туроператоры недополучили около 2 млрд руб.

«В середине прошлой недели показатель составлял 20%, сейчас 25%. На потребительское поведение сильно повлиял общий информационный фон: первые ограничения, которые пошли с середины октября, продажи турпакетов на внутренние направления замедлились и пошли первые запросы на аннуляцию поездок», - сказала Ломидзе Forbes.

Больше всего отмен пришлось на основные туристические направления осени — Калининград, Крым и Санкт-Петербург, добавила исполнительный директор АТОР. Покупателей смутили новости об объявлении нерабочих дней в Москве, а затем — об установке блокпостов для проверки QR-кодов на въезде в Севастополь.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими в России дни с 30 октября по 7 ноября. Эта мера призвана остановить рост заболеваемости коронавирусом. «Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в указе главы государства.