В стране восьмой месяц подряд обесцениваются пенсии

Реальные пенсии россиян обесцениваются уже восемь месяцев подряд на фоне высокой инфляции, пишут со ссылкой на Росстат «Ведомости».

В феврале пенсии сократились на 0,1% в реальном выражении (то есть за вычетом инфляции) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте снижение составило 0,2%, в апреле — 0,1%, в мае — 0,5%. В июне реальный размер пенсий уменьшился на 1,0%, в июле — на 0,9%, в августе — на 1,0%, в сентябре — на 1,8%.

В последний раз рост пенсий был зафиксирован в январе 2021 года – он составил тогда 0,4% по сравнению с январем 2020-го.

В сентябре стало известно, что правительство РФ в четвертый раз не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий законопроект в Госдуму минувшим летом внесла фракция ЛДПР. В Минтруде проект назвали не проработанным из-за того, что авторы инициативы не указали, из каких источников и в каком порядке будут покрываться расходы. Ранее правительство выдало отрицательные заключения на законопроекты с аналогичными предложениями в 2017, 2019 и 2020 годах.