В Югре зафиксирован один из самых низких уровней безработицы в стране

Югра вошла в число российских субъектов, где зафиксирован самый низкий в стране уровень безработицы – менее 3%. Аналогичная ситуация также зарегистрирована в Санкт-Петербурге, Москве, ЯНАО, Татарстане, Чукотском автономном округе, Самарской области и Хабаровском крае. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

В целом в России уровень безработицы снизился на 1,7 процентных пункта. Если в прошлом году в поисках работы находились 4,8 млн человек, то минувшим летом численность россиян, получающих пособие по безработице, составила 3,45 миллиона.

Исследователи отмечают, что уровень занятости населения в российских регионах неоднороден и зависит от социально-экономического развития субъекта РФ. «Уровень безработицы варьируется от 1,9 процента в Санкт-Петербурге до 30,5 процента в Ингушетии. Таким образом, минимальное и максимальное значение безработицы среди субъектов федерации отличается в 15 раз», - следует из исследования.

Традиционно наиболее сложная ситуация с безработицей отмечена в регионах Северного Кавказа. В Кабардино-Балкарии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии - Алании, Тыве, Дагестане и Ингушетии уровень безработицы превысил десять процентов.

Напомним, в сентябре 2020 года в ХМАО было зарегистрировано 34,4 тыс. безработных. Эта цифра оказалась в семь раз больше по сравнению с сентябрем 2019 года, когда безработных было 5,9 тыс. человек.