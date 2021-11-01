ФССП: выезд за границу ограничен для 4,2 млн человек из-за долгов

Свыше 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов, сообщил 1 ноября директор Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) Дмитрий Аристов.

«В настоящее время в отношении должников действует 4,2 млн постановлений о временном ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации», — сказал Аристов в интервью ТАСС.

По его словам, подобная мера является действенной – она побуждает россиян выплачивать задолженности. Также должников могут ограничивать в праве управления транспортным средством.

«В настоящее время в рамках 284,5 тыс. исполнительных производств должники ограничены в пользовании специальным правом (водительскими правами)», — сообщил главный судебный пристав РФ.

По его оценке, нежелание россиян выплачивать долги в добровольном порядке объясняется тем, что в обществе нет четко сформировавшегося понимания обязанности самостоятельного и добровольного исполнения. «В связи с этим необходимо ориентироваться на создание условий, при которых граждане будут максимально заинтересованы в самостоятельном и добровольном их исполнении», - добавил Дмитрий Аристов.

Ранее стало известно, что уровень долговой нагрузки россиян существенно вырос с начала года — с 27% до 35%. В среднем заемщики тратят более трети своих доходов на обслуживание обязательств. Такие расчеты были приведены в октябре в «Карте кредитной активности» проекта Народного фронта «За права заемщиков».