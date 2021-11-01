В Совфеде назвали сумму штрафа за опасное вождение

Штраф за опасное вождение в России составит 3 тысячи рублей. Соответствующее наказание войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России, сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП», - сказала Рукавишникова агентству «РИА Новости».

По ее словам, речь идет, например, о скоростных обгонах, несоблюдении дистанции и резких перестроениях сразу через две полосы движения. «Когда это носит не разовый, а системный характер, составляет именно стиль управления автомобилем», — добавила сенатор.

Она отметила, что подобный стиль езды наиболее распространен в крупных городах. Несмотря на то, что само понятие «опасная езда» было дано в постановлении правительства РФ от 2016 года, в административном законодательстве ответственность за него не была определена. В случае принятия нового КоАП лихачей на дорогах будут наказывать штрафом как за каждое отдельное нарушение, так и за опасную езду. «Автомобиль всегда является источником повышенной опасности, поэтому каждый, кто садится за руль, обязан уважать пешеходов и других участников движения», — заключила сенатор.

В октябре ГИБДД дала определение термину «агрессивное вождение». По данным ведомства, это сознательное поведение водителя на дороге, которое увеличивает риск ДТП, может причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения. Само агрессивное вождение можно подвести под термин «опасное вождение», уточнили в Госавтоинспекции.