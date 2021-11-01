16+
Логотип Сиапресс
USD  71,0863   EUR  82,1687  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Депутаты: О пенсионерах пусть позаботятся дети

Депутаты Мосгордумы выступили против повышения пенсий

Депутаты: О пенсионерах пусть позаботятся дети
Фото: xoroshiy.ru

Нет повышению пенсий: с такой позицией выступили депутаты Мосгордумы. На недавнем заседании парламента депутат Наталья Метлина проголосовала против законопроекта о повышении прожиточного минимума в Москве.

Как передает It’s My City, Метлина выступила с пламенной речью, в которой указала, что к ней постоянно приходят пенсионеры, которых на крупные суммы обворовали мошенники, — то есть говорить о том, что денег у них нет, не приходится. По мнению парламентария, забота о том, как жить после окончания трудоспособного возраста, должна ложиться на самих граждан, а никак не на государство.

«Давайте требовать от тех людей, у которых есть дети, чтобы эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях, а не только государство, которое не просило их рожать, но, наверное, надо было думать о том, как ты будешь жить после 55-60 лет», — предложила Метлина.

Коллегу поддержала депутат «Единой России» Ольга Мельникова, вспомнив, что Семейный кодекс действительно предписывает детям содержать своих пожилых родителей. Об одиноких пенсионерах оба депутата умолчали.

Заметим, что пассаж про государство, которое не просит рожать детей, достаточно популярен среди чиновников: два года назад с ним выступила глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких — она обращалась тогда, правда, не к пенсионерам, а к молодежи. В итоге броская фраза стоила чиновнице карьеры — ее отстранили от работы и объявили выговор.


нравится (2) не нравится (12)
Сегодня в 09:48, просмотров: 989, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:04
Даже не знаю почему затерли мой комментарий где я высказал желание идти на баррикады.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Депутаты: О пенсионерах пусть позаботятся дети 989
  2. Югорчанина с 98% поражения легких вернули к нормальной жизни врачи СОКБ 488
  3. Во всех муниципалитетах Югры выявили новые случаи COVID-19 484
  4. ​Миллионы россиян не могут выехать за пределы страны 455
  5. ​Самые меткие — сургутяне: Олег Кудрявцев взял несколько наград в Чемпионате России по стрельбе 447
  6. ​Лихачам на дорогах пообещали денежное наказание 428
  7. Пенсионер на иномарке спровоцировал тройное ДТП в столице Югры 417
  8. Сургут вошел в пятерку городов, где жители покупают смартфон в кредит 407
  9. В Сургуте появится новая спортивная площадка и мини-сквер 337
  10. ​ Все больше россиян отовариваются в магазинах в кредит 321
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 4624
  2. ​Директор департамента образования Нижневартовска уходит в правительство округа 4466
  3. Наталья Комарова ввела новые ковид-ограничения. Главное 3911
  4. ​Вартовчане уговорили губернатора перенести введение системы QR-кодов 3862
  5. Хэллоуин дома: что посмотреть? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3410
  6. ​Гололед и сильный ветер: погода в Югре останется плохой 3164
  7. ​За нефтеразлив в Нижневартовском районе заплатят 25 миллионов рублей 2984
  8. ​Непогода внесла коррективы в работу аэропорта Нижневартовска 2800
  9. В Нижневартовске «Ниссан» выехал на встречку и спровоцировал аварию: двое пострадали 2703
  10. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 2692
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13485
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10556
  3. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 7904
  4. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 7487
  5. ​Покуда жив-здоров... 7187
  6. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6613
  7. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6379
  8. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6191
  9. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 6071
  10. ​«Аэрофлот» отказался от одного из рейсов по маршруту «Москва – Нижневартовск» 5920

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика