Министерство здравоохранения РФ уточнит правила вакцинации от коронавируса

В связи с распространением штамма дельта правила вакцинации от коронавируса будут откорректированы: в частности, «Спутником Лайт» разрешат прививаться только при ревакцинации. Об этом сообщил накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», — заявил чиновник, его слова приводит ТАСС.
Напомним, что «Спутник Лайт» является аналогом первого компонента вакцины «Спутник V», в отличие от нее, это однокомпонентный препарат.
«Вакцинацию я сделала спутником V и ревакцинацию прошла тоже этим же препаратом», – сказала она.
Продолжаем дальше исполнять указания Комаровой.
Колись, и дьявол тебя доведет до конца.
Йо-хо-хо, и бутылка рома.