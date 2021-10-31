Каждый третий житель России ждет от 2022 года улучшения уровня жизни

Надоело падать? Каждый третий россиянин ждет от 2022 году повышения уровня жизни — об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение», о них пишет «Интерфакс».

Количество пессимистов в стране, однако больше — 36 процентов наших соотечественников предполагают, что ждать от будущего чего-то хорошего не стоит — но и хуже не будет. 14 процентов настроены совсем прагматично, готовясь к тому, что уровень жизни продолжит падать.

Во взгляде наиболее дальнюю перспективу также преобладает пессимизм: 41 процент респондентов опроса заявили, что не ждут изменений к лучшему в течение нескольких лет, 25 процентов ждут дальнейшего ухудшения жизни. И только 18 процентов россиян уверены: лучшее, конечно, впереди, — и ждут позитива в ближайшие годы.

Статистика с оптимизмом, однако, ничего общего не имеет: по данным Росстата, в 2020 году число населения с доходом ниже прожиточного минимума составило 17,8 миллиона человек — это 12,1 процента от общего количества жителей России. Судя по общественному мнению, в ближайшие года стоит ожидать роста этого показателя.