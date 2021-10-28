В Тюменской области оптимизируют работу службы занятости

Департамент труда и занятости населения Тюменской области стал одним из первых органов власти региона, запустивших проект «Эффективный регион» на базе своего подведомственного учреждения. Внедрение принципов и инструментов «бережливого производства» в деятельность кадровых центров Тюменской области проводится при участии ГК Росатом.

"Процесс оптимизации затронет один из основных участков работы службы занятости — ведение регистрационного учета безработных граждан и граждан, ищущих работу, а также поиск подходящей работы. В настоящее время осуществляется внедрение автоматизации операций на базе Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района. Далее опыт работы будет растиражирован на все его отделения", - рассказали в департаменте труда и занятости населения.

Ожидается, что принципы «бережливого производства» позволят стандартизировать работу, исключить лишние действия специалистов и высвободить время для более качественного решения основной задачи службы — трудоустройства граждан и замещения кадровой потребности предприятий.