Тюменская молодежь поборется за 500 тысяч рублей на конкурсе инноваций

На конкурс «УМНИК» Фонда содействия инновациям поступило 112 заявок от молодежи, ориентированной на инновационную деятельность. Онлайн-финал состоится 24 и 25 ноября. Участники поборются за гранты в размере 500 000 рублей на реализацию своего проекта, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Программу реализует Тюменский технопарк при участии Нефтегазового кластера Тюменской области. «Программа "УМНИК" — это один из самых эффективных инструментов, применяемых на уровне региона для поиска и поддержки молодых инновационных команд. За период с 2010 года на конкурс подано более 1900 заявок, поддержку Фонда получили 373 тюменских проекта», — отметил представитель Фонда содействия инновациям в Тюменской области Александр Сакевич.

В финал выйдут победители полуфиналов по направлениям цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.