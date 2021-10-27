Жители Тюменской области переписываются активнее остальных россиян

Более 12 процентов жителей Тюменской области приняли участие во Всероссийской переписи населения. Этот показатель превышает среднероссийский, сообщил директор областного департамента экономики Максим Скворцов на онлайн-заседании межведомственной комиссии по проведению переписи. Мероприятие прошло в региональном правительстве.

Активнее всего перепись идет в Ярковском, Абатском, Вагайском, Сорокинском, Упоровском и Ялуторовском районах.

«Результаты Всероссийской переписи имеют огромное значение для региона и страны. Государству важно обладать максимально полными сведениями для выработки социально-демографической, экономической политики. От активного участия земляков зависит, насколько полной будет собранная информация, на основе которой в ближайшем будущем будут сформированы программы и стратегии развития Тюменской области и всей России. Поэтому сегодня важно усилить работу по привлечению жителей к участию в переписи», – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что через Единый портал государственных услуг можно переписаться в электронном формате до 8 ноября 2021 года. В целом Всероссийская перепись продлится до 14 ноября 2021 года.