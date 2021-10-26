Антимасочников будут ловить в Сургуте и в нерабочие дни

В Сургуте усилили профилактические мероприятия по выявлению антимасочников в общественных местах. Рейды продолжатся в праздничные и нерабочие дни. В нерабочую неделю, с 30 октября по 7 ноября, будет дежурить две группы сотрудников полиции и представителей администрации.

Во вторник, 26 октября, прошел очередной профилактический рейд, во время которого обнаружили нарушителей в нескольких мелких торговых точках. В одних магазинах без масок находились посетители, в других – сотрудники.

«Если гражданин нарушает впервые, и его зафиксировали сотрудники полиции без маски, то суд чаще всего выносит предупреждение. На второй раз предусмотрен штраф для физических лиц до 30 тысяч рублей. В любом случае решение принимает суд», – рассказал главный специалист отдела административного контроля администрации Сергей Гезенко.

Напомним, что рейды продолжатся до улучшения эпидобстановки в округе.