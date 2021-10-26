Для тюменских бизнесменов снизят ставку региональных налогов

Власти Тюменской области разработали новые меры поддержки бизнеса в период пандемии новой коронавирусной инфекции. В ближайшее время документ должен рассмотреть региональный парламент. Об этом сообщил губернатор Александр Моор во время онлайн-обращения к жителям региона.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Тюменской области вводится краткосрочный локдаун для снижения заболеваемости COVID-19. Александр Моор подчеркнул, что это непростое, но вынужденные решение.

«Мы отлично понимаем, что в первую очередь пострадают предприятия малого и среднего бизнеса. Я поручил подготовить предложения, согласно которым будут снижены ставки по региональным налогам – на 30 процентов для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, и для тех организаций, которые используют патент. Эти меры мы предполагаем применить на весь 2021 год, а это порядка 250 миллионов рублей», - сообщил Александр Моор.