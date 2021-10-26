В Тюменской области вводится локдаун

В Тюменской области вводится краткосрочный локдаун с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, который сегодня, 26 октября, выступил с обращением к жителям региона.

«Обстановка очень напряженная. Всю последнюю неделю число заболевших – свыше 300 человек в сутки. Таких цифр у нас не было за весь период пандемии», - отметил глава региона.

В Тюменской области увеличивается число обращений в медицинские организации, разворачиваются дополнительные койки в моногоспиталях и реанимациях. Одна из причин, по словам Александра Моора, - недостаточные темпы вакцинации: «Да, мы одни из лучших в Уральском федеральном округе по этому показателю, но этого мало. На прошлой неделе главным санитарным врачом введена обязательная вакцинация для некоторых категорий населения. Статистика говорит, что у тех, кто прошел полный курс вакцинации, в разы снижается вероятность заражения и осложнений».

Введенных мер оказалось недостаточно, потому что множество тюменцев заражаются ковидом на работе. Именно поэтому в период всероссийской нерабочей недели в регионе не будут работать все предприятия, организации и индивидуальные предприниматели. Исключение сделано только для организаций непрерывного цикла.

На неделю будут закрыты школы, ссузы, вузы, спортивные школы, детские кружки и другие учреждения дополнительного образования. Детские сады перейдут на формат дежурных групп. Кафе, рестораны, кинотеатры, театры, салоны красоты, торговые центры также временно приостанавливают деятельность. Общепит продолжит работу в формате на вынос и доставки еды. Кроме того, в нерабочие дни будут открыты аптеки и продуктовые магазины.

Для лиц старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, которые не прошли вакцинацию от ковида, вводится режим самоизоляции.

Александр Моор подчеркнул, что это было непростое решение: «Мы должны сбить волну. Краткосрочный локдаун – вынужденная и необходимая мера».

Медицинскую помощь в Тюменской области продолжат оказывать в полном объеме.