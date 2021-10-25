Социальные работник Тюменской области освоили «Основы долговременного ухода»

160 социальных работников из Тюмени и Тюменской области повысили квалификацию на курсе «Основы долговременного ухода». Обучение проводится в рамках реализации пилотного проекта «Система долговременного ухода», являющегося частью федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«Соцработники, помощники по уходу, сиделки на практике отрабатывали различные приемы ухода за человеком, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию. Под руководством опытного преподавателя участники проводили гигиенические процедуры и профилактические мероприятия с использованием манекена и современных средств ухода, отрабатывали приемы перемещения и позиционирования, кормления, применяя современные технические средства реабилитации», - рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Обучение проходило в очном режиме с применением разработанных правил проведения занятий по программам повышения квалификации в очном режиме в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов.