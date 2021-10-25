Голосование за села, в которые первыми проведут интернет, началось на госуслугах

Жители Тюменской области выбирают населенные пункты, в которые в первую очередь проведут высокоскоростной интернет в 2022 году. Доступ к разделу с формой голосования на портале госуслуг доступен по ссылке на официальной странице.

«Чтобы деревня, поселок и другие населенные пункты подключились к мобильной связи 4G (LTE), необходимо проголосовать за них на портале госуслуг до 15 ноября 2021 года. В голосовании принимают участие все населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек. Проголосовать могут жители Тюменской области. Для участия в голосовании гражданину нужна подтвержденная учетная запись на портале госуслуг и постоянная регистрация в регионе, за который голосует пользователь. Также можно направить бумажное письмо в адрес Минцифры России. В письме нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь», - рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Список населенных пунктов, в которых будет выполнена модернизация сетей подвижной радиотелефонной связи в следующем году, будет опубликован через два месяца на госуслугах.