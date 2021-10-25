В Тюменской области подвели итоги детского летнего отдыха

Летом 2021 года отдых был организован для более 206 тысяч юных жителей Тюменской области. На это было направлено более 1,8 миллиарда рублей: 1,1 миллиарда из бюджетов региона и муниципалитетов, остальные – средства работодателей и родителей.

«Услуги в сфере детского летнего отдыха в регионе предоставляет 661 организация. Каждая из них имеет обученный персонал и необходимую материально-техническую базу. Организаторы детского отдыха провели большую работу. Не было допущено никаких чрезвычайных ситуаций. В местах отдыха в полном объеме выполнялись рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения COVID-19. Оздоровительный эффект достигнут более чем у 96 процентов детей, побывавших на отдыхе. Стоимость бюджетной путевки удалось сохранить на уровне 2020 года», – рассказал директор областного департамента социального развития Дмитрий Грамотин на онлайн-заседании президиума регионального правительства.

В департаменте также отметили, что в регионе вырос охват детей льготными программами отдыха.