Президент России потребовал приостановить ночную работу общепита и клубов с 23:00 до 6:00

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов заново ввести запрет на ночную работу (с 23:00 до 6:00) ресторанов и других развлекательных учреждений. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что такой запрет действовал в Югре – его сняли 6 сентября для тех организаций досуга, в которых привиты от коронавируса не менее 80 сотрудников. С 25 октября в некоторых муниципалитетах округа начала работать система персональных QR-кодов, благодаря которым вакцинированные или переболевшие граждане смогут посещать места общего скопления.