В Югре эпидемия ОРВИ: число госпитализаций выросло почти в четыре раза

Эпидемия ОРВИ в Югре набирает обороты. Особенно много заболевших среди взрослых и подростков. В целом, заболеваемость в регионе почти на три процента выше предыдущей недели и на 72 процента выше эпидпорога. Статистику за минувшую неделю публикует окружное управление Роспотребнадзора.

Темп прироста заболевших за неделю среди подростков 15-17 лет составил 27,13 процента. Доля взрослых (15 лет и старше) составила 47,4 процента, детей 52,36 процента. Заболеваемость детей возросла на 11,4 процента, взрослых - на 20,4 процента. Эпидемический порог среди взрослых превышен почти в четыре раза. Кроме того, на минувшей неделе число госпитализированных выросло в 3,7 раза.

Лабораторные исследования показывают, что в регионе циркулируют вирус SARS-CоV-2 (99,4%), РС-вирусные инфекции и вирус гриппа А (N3H2).

Воспитательный процесс приостановлен в четырех детсадах полностью и в 181 группе. Образовательный – в шести школах полностью и 391 классе 96 школ.

Напомним, с сегодняшнего дня школьники Югры ушли на каникулы.