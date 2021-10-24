На 72 году жизни скончался режиссер фильма «Особенности национальной охоты»

В Санкт-Петербурге на 72 году жизни скончался режиссер Александр Рогожкин. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в киностудии «Ленфильм». Причины смерти не сообщаются.

Рогожкин имеет звание Народного артиста России, лауреата Госпремии. Его известные фильмы: «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Кукушка». Режиссер также работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», всего он снял более 15 картин.