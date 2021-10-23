Блогеры купили квартиру пенсионерке, которая рисковала умереть в бочке в ожидании жилья от государства

Пенсионерка из Омска Светлана Чернова спустя 35 лет ожидания переехала в благоустроенную квартиру. Женщина десятилетиями жила в железной бочке без газа, света и воды. Квартиру женщине должны были дать от государства, но она была 11 221-й в очереди на жилье.

Историю пенсионерки рассказали федеральные СМИ. После этого за дело взялась блогерка Елена с 52 тысячами подписчиков в инстаграме. За несколько дней удалось собрать почти 2,4 млн рублей.

«Ну, все, теперь можете официально поздравлять Светлану Васильевну - она стала собственницей квартиры в Омске! Она всю ночь не спала, очень переживала. Говорит, что за 35 лет сколько было обещаний постоянных о жилье, но мы за пару дней перечеркнули все долгие годы надежд и доказали, что мир полон отзывчивых и сопереживающих людей! Квартира очень хорошая, тёплая, уютная, с ремонтом. В доме постройки 2012 года, рядом Берёзовая роща и все магазины под рукой! Сегодня мой оператор Женя снимает итог этой истории и в ближайшие дни вы увидите его, также по приезду закажу и опубликую банковскую выписку и чеки. Всем спасибо! Мы это сделали! Ура!», - написала Елена накануне.

Светлана Чернова поблагодарила всех, кто ей помог. Квартиру ей обставят и оборудуют техникой. Кроме того, денег хватит погасить кредит женщины.

Стоит отметить, что после публикации в СМИ истории пенсионерки глава СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией, на что мэрия Омска предложила женщине переехать в интернат для пожилых. Место там стоит 70 процентов от пенсии.