Программиста, которые обнародовал видеозаписи пыток заключенных, объявили в розыск

В базе данных МВД РФ опубликована ориентировка о розыске программиста Сергея Савельева, который передал организации Gulagu.net видеоархив с пытками заключенных в российских колониях.

Видео пыток было опубликовано в начале октября. Сообщалось, что записи сделаны в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове, в СИЗО № 1 ГУФСИН по Иркутской области, в белгородской ИК № 4, камчатской ИК № 6. После этого возбудили ряд уголовных дел, руководство УФСИН Саратовской области ушло в отставку.

Известно, что Сергей Савельев отбывал наказание в колониях Краснодарского края и Саратовской области. Он работал программистом и получил доступ к видеоархиву с пытками, который ему удалось вынести из колонии после освобождения.

По данным Znak.com, Савельев объявлен в розыск по статье уголовного кодекса.

Сергей Савельев сейчас находится во Франции, где попросил политического убежища. Он дал серию интервью иностранным и российским СМИ.

Ресурс Gulagu.net заблокирован по судебным решениям.