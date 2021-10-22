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​СК: 10-летний пациент детской больницы в Нижневартовске ранил себя из оружия деда

Следователи раскрыли детали ЧП в онкологическом отделении детской больницы Нижневартовска

​СК: 10-летний пациент детской больницы в Нижневартовске ранил себя из оружия деда

После происшествия в детской больнице Нижневартовска, в результате которого огнестрельное ранение получил 10-летний ребенок, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего

«По предварительным данным 22 октября 2021 года около 16 часов, находясь в стационарном отделении ребенок получил ранение в голову из травматического оружия, принадлежащего его деду, 1955 года рождения, который сопровождал потерпевшего на период госпитализации. Следователями устанавливается полная картина произошедшего, рассматривается версия самостоятельного выстрела несовершеннолетним в результате неосторожного обращения с оружием, а также иные. Кроме того, выясняются обстоятельства нахождения в медицинском отделении оружия, законность его приобретения и ношения. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили siapress.ruв пресс-службе СУ СКР по Югре.

Ранее стало известно, что служебную проверку начал департамент здравоохранения. Работу ведет также прокуратура округа. В пресс-службе надзорного ведомства учточнили, что ребенок приехал на лечение из Сургутского района.

Ребенок находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.


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Сегодня в 20:01, просмотров: 267, комментариев: 0
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