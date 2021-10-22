23 октября в Югре ожидается неблагоприятная погода

В субботу, 23 октября, в восточных районах Югры ожидается неблагоприятная погода. Скорость ветра усилится до 17 метров в секунду, пройдут дожди и мокрый снег. Предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Осадки ожидаются в большинстве районов региона. Температура воздуха ночью -1,+4 °С, днем +6,+11 °С, в северных и восточных районах 0,+5 °С.

В воскресенье, 24 октября, также ожидается сильный ветер порывами до 12 метров в секунду, температура ночью 0,+5 °С, при прояснениях -1,-6 °С, днем +2,+7°С, в северных районах +1,-4 °С.