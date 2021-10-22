В Фонде капремонта Югры пройдет проверка

В Югорском фонде капитального ремонта пройдет аудиторская проверка. Об этом сообщается на сайте компании.

Конкурс по отбору аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности фонда проводит департамент ЖКК и энергетики Югры. Заявки рассмотрят 26 октября.

«Конкурсная комиссия в день рассмотрения примет решение о допуске претендентов к участию в конкурсе или об отказе в допуске. Итоги будут оформляться протоколом заседания конкурсной комиссии», - сообщили в пресс-службе фонда.