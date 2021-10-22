Актер Алек Болдуин на съемках застрелил оператора и ранил режиссера

Во время съемок фильма Rust («Ржавчина») в Нью-Мексико произошел несчастный случай. Актер Алек Болдуин застрелил 42-летнюю оператора Алину Хатчин и ранил режиссера Джоэл Соуса, сообщает TMZ со ссылкой на департамент шерифа.

Пистолет, использовавшийся во время съемок, должен был быть заряжен холостыми патронами, но, когда актер произвел выстрел, пуля или осколки поразили двух человек. Оператора доставили в больницу на вертолете, но спасти жизнь женщины не удалось. Режиссер госпитализирован.



Накануне актер опубликовал фото со съемок вестерна

Сейчас съемки приостановлены. Пока обвинений предъявлено не было. Ведется расследование.