СМИ: ФСБ проводит проверку больницы-долгостроя в Югре

В Нижневартовской центральной окружной больнице работают ФСБ. Следствие проверяет юридических и физических лиц, причастных к строительству медицинского учреждения, сообщает Znak.com.

Источник издания сообщил, что проверка на контроле центрального аппарата ФСБ. «Есть достаточно большой объем информации о схемах вывода средств при строительстве данного объекта», - сообщил собеседник агентства.

Уточняется также, что следствие в первую очередь будет в отношении управления капитального строительства Тюменской области, которое является заказчиком и через которое идет финансирование строительства в рамках программы «Сотрудничество». «Проверкой будут затронуты именно те структуры, которые принимают непосредственное участие в строительстве и распределении финансов. Вероятнее всего, в поле зрения ФСБ попадут и ряд чиновников ХМАО. В итоге процесс вышел на новый уровень и этот долгострой, который уже называют символом коррупции Югры, сейчас заиграет новыми красками», — добавил неназванный источник.

Больницу на 1 100 коек в Нижневартовске строят уже 11 лет, за это время стоимость объекта выросла в семь раз. Накануне директор департамента строительства Кирилл Мыскин сообщил, что готовность Нижневартовской больницы составляет 76 процентов. На прошлой неделе на строительной площадке побывала губернатор Наталья Комарова. Тогда стало известно, что подрядчик не успевает сдать больницу до конца года.

Заместитель губернатора Югры Евгений Адамов ранее сообщал, что с 11 октября будет функционировать окружной штаб по контролю за ходом строительства больницы. «Важно подготовить всю документацию, сделать ее актуальной. Муниципалитету нужно мобилизироваться в части сохранения сотрудников на объекте. Рассчитываю на то, что данные обязательства и принятые решения по организации приведут к результату, который мы все ждём», - поручала Наталья Комарова.