Пенсионер из Лангепаса пойдет под суд за то, что избил маму

Прокуратура Лангепаса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 63-летнего жителя. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья 83-летней матери.

«По версии следствия, 10 августа 2021 года обвиняемый находился у себя дома в Лангепасе со своей 84-летней матерью. В ходе разговора между ними возник конфликт на бытовой почве. Мужчина нанес по голени пожилой женщины несколько ударов ногой, чем причинил ей тяжкий вред здоровью», - сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы до двух лет либо без такового.