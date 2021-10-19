Единственный роддом Югорска отдали под ковид-госпиталь

В Югорске единственный роддом перепрофилируют в ковидный госпиталь из-за роста тяжелых форм заболевания. Это позволит увеличить коечный фонд на 30 мест. Об этом сообщили на заседании муниципального оперативного штаба.

Теперь и роженицы будут посещать больницу Советского района. Ранее под ковидный госпиталь переделали педиатрическое отделение и отделение неврологии.

В Югорске с 11 по 17 октября зафиксировали 36 новых случаев коронавирусной инфекции и три летальных исхода. Также увеличилось количество заболевших детей (на 7,7%) и пациентов 50-64 года (25,1%).