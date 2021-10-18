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​Дневники волонтера. Алена Сергеева

О развитии волонтерского движения в регионе

​Дневники волонтера. Алена Сергеева
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Как придумать и сделать волонтерский проект для детей

Зачем люди становятся волонтерами? Чтобы помочь кому-то, быть причастными к позитивным изменениям. Можно пойти добровольцем в уже существующий проект, а можно придумать и осуществить свой.

Как пройти путь от идеи до ее осуществления? Нужно ли обладать специальными навыками и знаниями? Что нужно сделать, чтобы проект получился? Своим опытом реализации волонтерского проекта делится Алена Сергеева, главный специалист Регионального центра сотрудница «СибурТюменьГаза», посол программы «Формула хороших дел».

Как я стала волонтером

Я всегда стараюсь помогать людям. В 2017 году я стала волонтером в своей компании и начала участвовать в корпоративном конкурсе волонтерских проектов со своими идеями. Любой желающий сотрудник может подать на конкурс свою заявку и, если победит, получит грант на реализацию проекта и может пройти образовательную программу для волонтеров.

Первый проектом, с которым я победила на конкурсе в 2018 году, стал «Цветочный мир». С него началась мое сотрудничество с социальным приютом, раньше это был детский дом «Аистенок». Там проживают дети от 3 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей. В рамках проекта мы организовали несколько мероприятий: высадили с детьми саженцы цветов, провели уроки, на которых обсуждали виды растений, уход за ними, профессии, связанные с цветами, организовали творческие и кулинарные мастер-классы. Еще у нас состоялся выезд на базу отдыха и веселые старты, вместе играли в настольные игры.

Почему я это делаю

Все мои проекты связаны с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Я очень люблю детей, и хотела бы работать с ними. Моя профессия никак не связана с детьми, а волонтерство дает возможность реализовывать мечты, помочь этим ребятам, сделать их жизнь чуточку лучше.

Все, что я делаю, идет от души, от сердца. Я никогда не задумываюсь ни о каких призах или почетных грамотах, не жду, что меня поблагодарят. Просто делаю то, что мне кажется важным. За время, проведенное с детьми, я очень к ним привязалась. Меня часто спрашивают, почему я люблю работать именно с детьми. Потому что они искренние, улыбаются, очень тебя ждут. От общения с ними всегда получаешь заряд позитива.

Экологические мастерские

В 2021 году темой конкурса волонтерских проектов стала экология, и я придумала эко-мастерские для ребят. Это шесть мастер-классов на разные темы, которые помогают привить интерес и ответственное отношение к окружающей среде, рассказать детям о вкладе, который они могут внести в сохранение природы.

Первую эко-мастерскую мы задумали провести в форме урока. Мы расскажем ребятам, как важно решать экологические проблемы и постараемся привлечь их к участию в экологических исследованиях. Второй этап – это собственно мастерская. На ней мы будем учиться делать мир экологичнее, например, сокращая отходы, покажем, как можно дать новую жизнь старым вещам – создать игрушку или полезную в хозяйстве вещь. Затем мы сыграем в эко-игру, где познакомим участников с законами функционирования экосистем. Также в планах – создать стенгазету на тему охраны окружающей среды и сделать кормушку для птиц или белок. И в заключение нас ждет экскурсия на предприятие «Металлобаза», где из вторсырья работники изготавливают интересные и полезные вещи – скульптуры, скамейки.

Кто в команде проекта

Наша команда состоит из трех человек. Это мои коллеги Яна, Мария и я. В команду также входят наши дети и близкие. Без поддержки семьи реализовать задуманное было бы очень сложно. Часто к нам присоединяются волонтеры «со стороны». Например, мы обсуждаем проект мастер-класса, и кто-то говорит – «У меня есть знакомый, который хорошо рисует или фотографирует, занимается творчеством и хочет поделиться своими навыками с детьми», и в последствии человек становится нашим волонтером.

Повседневная работа

На этапе планирования мы обсуждаем, кто какой мастер-класс сможет провести, примерные даты, распределяем обязанности, если требуется, закупаем расходные материалы. Для проектов мы стараемся привлекать профессионалов, чтобы детям не просто понравилось занятие, а они могли научиться чему-то, познакомились с новыми профессиями и, возможно, выбрали их для себя в будущем. Иногда не сразу можем договориться о времени мероприятия, чтобы всем было удобно. Многие, например, могут заниматься волонтерской деятельностью только по выходным или утром, так как у людей работа, семьи. Сейчас нам пришлось перенести экологические мастерские на месяц из-за того, что дети уезжают в лагерь, и первый урок в рамках мастерских будет проведен в октябре.

Как придумать свой проект

Очень важно понимать, чем отличается благотворительность от волонтерства. Волонтерство – это не материальная поддержка, а личный вклад в решение какой-то проблемы. Волонтер — это человек, который тратит свое время, силы и ресурсы. Нужно продумать, что ты сам можешь вложить в работу, в чем принять участие, что создать своими руками. Вы можете провести игры, мастер-классы, устроить курсы, убрать клетку с животными, поиграть с ребенком, помочь с домашней работой.

На мой взгляд, важно, чтобы проект был не разовым мероприятием, а продолжительным делом, особенно если он связан с детьми. Тогда будет результат, эффект.

Я уже не представляю, как я могу не приходить к детям. Про себя знаю точно – даже если не будет грантов или команды, все равно буду продолжать помогать ребятам развиваться.


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Сегодня в 16:01, просмотров: 330, комментариев: 0

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