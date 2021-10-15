Из реабилитационного центра в Сургутском районе сбежали двое подростков

Днем в пятницу, 15 октября, из реабилитационного центра «Гармония», расположенного в поселке Тром-Аган Сургутского района сбежали двое подросток. О происшествии в дежурную часть сообщил специалист учреждения.

Побег совершили 16-летняя Юлия Грибкова и 15-летний Самуил Балиханов. Несовершеннолетние находились на обучение в спеццентре сроком на шесть месяцев, сообщает пресс-служба районной полиции.

Ориентировка:

1) Грибкова Юлия Сергеевна 12.05.2005 г.р., урож: г. Сургут, прож: г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ.

2) Балиханов Самуил Сергеевич 06.02.2006 г.р., урож. Сургутского района, прож. п. Солнечный, ул. Таёжная.