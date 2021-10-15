Продукты в Югре стали дорожать быстрее

Годовая инфляция в Югре в сентябре 2021 года ускорилась до 4,56 процента после 3,86 процента месяцем ранее. При этом цены в регионе растут медленнее, чем в целом по стране (7,40%).

«На ускорение инфляции в округе преимущественно повлияли события, происходящие на внешних и внутренних рынках продовольствия и товаров повседневного спроса, а также рост издержек производителей. Существенный вклад в динамику цен внесли нетипичное для сентября удорожание плодоовощной продукции, связанное с недостаточным объемом урожая, и эффекты низкой базы в динамике цен на авиаперелеты и услуги зарубежного туризма», - рассказали в пресс-службе Тюменского отделения Банка России.

Цены на продукты в округе выросли на 5,54 процента. Из-за плохого урожая подорожали огурцы, ускорился рост стоимости свинины и мяса кур.

В сегменте непродовольственных товаров годовые темпы прироста цен в сентябре выросли до пяти процентов. Заметно подорожали отечественные легковые автомобили, ускорился рост цен на микроволновые печи, электроутюги и фотоаппараты.

В сфере услуг рост цен ускорился до 2,58 процента. Подорожали авиаперелеты и туры за рубеж.