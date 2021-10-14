С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран

Россияне смогут полететь в Норвегию, Швецию, Иран, Таиланд, Нидерланды, Словенией, Финляндией, ОАЭ, Оман, Словению, Тунис и на Багамы с 9 ноября. Отмечается, что Таиланд открывается только для вакцинированных от коронавируса граждан. Об этом сообщается на сайте федерального оперативного штаба.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединёнными Арабскими Эмиратами, а также снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полётов из пунктов России, из которых возобновлены международные полёты, в пункты Египта – города Хургада и Шарм-эш-Шейх», – указано в сообщении.