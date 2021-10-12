Югорчанина, укравшего 44 бутылки спиртного и сладости, задержал росгвардеец в свой выходной

В Сургуте поймали с поличным подозреваемого в краже 44 бутылок алкогольной продукции. В свой выходной старший сержант полиции Павел Лукьянов, находясь у кассы магазина, услышал разговор двух покупательниц о том, что мужчина, не заплатив, вывез тележку с большим количеством алкоголя.

«Росгвардеец, не раздумывая, выбежал из магазина и задержал подозреваемого», - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Югре.

Оказалось, что 33-летний подозреваемый неоднократно судим за имущественные преступления и в сфере незаконного оборота наркотиков. Мужчина признался в содеянном и был передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.