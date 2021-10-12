Жители регионов тюменской «матрешки» высказались против введения QR-кодов

Большинство жителей регионов тюменской «матрешки» против введения QR-кодов. К таким выводам пришли аналитики службы исследований hh.ru, проведя опрос среди соискателей. 62 процента опрошенных высказались против введения QR-кодов, треть жителей в целом поддерживают эту инициативу, остальные затруднились ответить.

Главными противниками QR-кодов стали юристы, это 70 процентов из проголосовавших. Большинство работников медицинской отрасли и фармацевтики тоже оказались против. По другую сторону баррикад – представители профессиональных сфер «Наука, образование» (40%), «Строительство, недвижимость» (37%) и «ИТ, телеком» (36%). Они поддерживают идею введения QR-кодов.

«Многие соискатели, которые уже поставили прививку от коронавируса, указывают данный факт в резюме, так как считают его важным преимуществом при трудоустройстве. И в некоторых ситуациях это действительно так: компании из отраслей, где работникам приходится активно взаимодействовать с большим количеством людей (например, ретейл, банки, рестораны и так далее), все чаще обращают внимание на наличие прививки или готовность кандидата вакцинироваться», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.