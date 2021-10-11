В Югре зарегистрировано 209 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Югре от коронавируса скончались семь человек. В последний раз такое количество умерших регистрировалось в августе. Умерли пациенты в Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Сургуте, Урае и двое – в Нижневартовске.⠀

В округе зафиксировано и подтверждено 209 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. Наибольший суточный прирост в Сургуте (52), Ханты-Мансийске (40) и Нижневартовске (21).

Сейчас от ковида лечатся 2837 человек. Состояние 157 пациентов тяжелое, 125 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.