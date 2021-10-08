Инфляция в непродовольственном секторе может составить 7,2 процента

К концу 2021 года инфляция в секторе непродовольственных товаров может составить 7,2 процента. Это станет рекордом с 2015 года. Сильнее всего вырастут цен на строительные материалы (+25% год к году), табачные изделия (+19% г/г), мебель и автомобили (+11% г/г). Такие данные содержатся в прогнозе Минэкономразвития, сообщают «Известия».

По данным издания, продовольственные товары без учета овощей и фруктов подорожают на 6,6 процента. На 5,3 процента подорожает продовольствие в целом, а самый скромный рост продемонстрируют тарифы ЖКХ — на 3,8 процента.

Эксперты полагают, что властям стоит сконцентрироваться на борьбе с монополиями и адресной помощи малоимущим.