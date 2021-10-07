Новым региональным топ-менеджером Нэт бай нэт Холдинг в Югре и на Ямале стал Андрей Заборщиков – экс-руководитель подразделения МегаФона в Ноябрьске. Первоочередной задачей лидера команды на новом посту станет усиление присутствия компании в северных округах, фокус на развитии продаж и качество сервиса.

«Услуги домашнего интернета, цифрового и интерактивного телевидения, телефонии представлены нашей компанией в 14 населенных пунктах Югры. Объединение двух мощных инфраструктур МегаФона и Нэт бай нет Холдинга позволяют обеспечить скорости до 500 Мбит/с даже в самых отдаленных населенных пунктах. Приоритетом в работе нового руководителя будет не только эффективное ведение бизнеса в регионе, но и создание команды, способной к решению самых амбициозных задач», - отметила Виктория Марченко, директор по развитию регионов Нэт бай нэт Холдинг.

Андрей родился и получил образование в Сургуте. Начал карьеру в должности администратора. В сфере связи и коммуникаций работает с 2002 года. В МегаФон пришел в 2016-ом, работал инженером по строительству, затем перешел в управленческий состав Сургутского отделения компании и был назначен руководителем подразделения в Ноябрьске. С сентября текущего года утвержден в должности руководителя подразделения ООО «Нэт бай нэт Холдинг» в Сургуте.

«Сфера связи и коммуникаций – основа высоких технологий, при помощи которой hi-tech-решения попадают в дома, смартфоны и планшеты пользователей. И объединенные предложения - такие как у Нэт бай нэт Холдинг и МегаФона в виде тарифов, которые включают в себя домашний интернет, МегаФон ТВ, мобильную связь с безлимитным интернетом, - выгодны и удобны клиентам», - подчеркнул руководитель Нэт бай нэт Холдинг в Югре и на Ямале Андрей Заборщиков.

Нэт бай нэт Холдинг – федеральный оператор связи, дочерняя организация ПАО «МегаФон». В Югре и на Ямале компания предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, цифрового и интерактивного телевидения, телефонии и мобильного интернета по технологии 4G, которые доступны частным и корпоративным клиентам. К обособленному подразделению Сургут Нэт бай нэт Холдинготносятся все поселения и муниципалитеты Сургутского района, города Когалым, Покачи, Лангепас, Новый Уренгой, Нефтеюганск и Пойковский.