В Югре 400 классов перешли на онлайн-обучение из-за ОРВИ и ковида

На этой неделе в Югре порядка 400 школьных классов ушли на дистанционное обучение по эпидпоказаниям. Приостановлен воспитательный процесс и в некоторых группах детских садом.

По данным окружного управления Роспортебнадзора, полностью закрыт детский сад в Березовском районе, также не работают некоторые группы в 38 детских садах в 13 муниципалитетах округа.

Учебный процесс приостановлен в пяти школах Ханты-Мансийска, в 61 школе округа ушли на удаленку 124 класса, также закрыта одна группа в школе-интернате Сургутского района.

«В настоящий момент с применением дистанционных технологий, по решению Роспотребнадзора, занимается порядка 400 классов. Такое количество, в том числе, обусловлено тем, что у нас шесть школ двух муниципалитетов полностью переведены на дистант, в понедельник они уже переходят в очный режим», — рассказал ТК «СургутИнформТВ» директор департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры Алексей Дренин.

Напомним, что студенты округа учатся по смешанной форме обучения. Теоретические лекции проводятся либо дистанционно, либо очно, но при условии, что привиты преподаватель и не менее 80 процентов студентов.

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