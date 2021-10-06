В Сургуте на улице Мелик-Карамова восстановили движение

На улице Мелик-Карамова в Сургуте восстановлено автомобильное движение. Об этом на личной странице в инстаграме рассказал глава города Андрей Филатов.

«Погодные условия позволили открыть дорогу на несколько дней раньше. Подрядчики заверили, что на качестве выполненных работ это не отразилось. Следить за состоянием дорожного полотна в процессе его эксплуатации будут специалисты контрольного управления. При возникновении замечаний подрядчик устранит недочёты в рамках гарантийных обязательств», - написал градоначальник.

В данный момент на объекте завершается укладка асфальта в парковочном кармане.

Напомним, в этом году в городе проведен масштабный ремонт на восьми участках автомобильных дорог. На дороги потратили более пятисот миллионов рублей. Всего отремонтировано около пяти километров дорожного полотна.