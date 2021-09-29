16+
Логотип Сиапресс
USD  72,7608   EUR  84,8755  

Новости

Больше новостей
Контрольных работ в сургутских школах...
Комментировать
0
Вы ходите на публичные слушания по общегородским проблемам?
Комментировать
0
Что должно быть в ядре города в районе Газпрома?
Комментировать
0
Нужно ли масштабировать электронное голосование на всю страну?
Комментировать
0
Вас устраивают результаты выборов в думу Сургута?
Комментировать
0
Хватает ли Сургуту зеленых зон?
Комментировать
0
Больше опросов

​«Пушкинская карта» набирает популярность среди сургутян

Где и как можно воспользоваться «Пушкинской картой» в Сургуте

​«Пушкинская карта» набирает популярность среди сургутян
Фото: kamensk-uralskiy.ru

В Сургуте набирает популярность проект «Пушкинская карта», который позволяет молодым людям посещать культурные мероприятия на деньги, выделенные из государственного бюджета. Кому положена «Пушкинская карта», как ее получить и что с ней посетить – в материале siapress.ru.

Как получить

Проект «Пушкинская карта» позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать концерты, выставки, спектакли. Для оформления карты достаточно зарегистрироваться на портале госуслуг. В 2021 году на балансе карты будет 3000 рублей, в 2022 он составит уже 5000 рублей. Деньги можно потратить на посещение культурных мероприятий.

Что посетить

Музеи и культурные центры Сургута уже предлагают посетить по «Пушкинской карте» ряд мероприятия.

Культурный центр «Порт» приглашает на выступления музыкальных коллективов из разных городов Югры. Сургутский художественный музей предлагает посетить выставки произведений искусства. «Старый Сургут» расскажет молодежи о быте и традициях обских угров, деревянных кружевах, проведет мастер-класс по ручной лепке. Городской культурный центр «Строитель» предлагает жителям поучаствовать в Интеллектуально-развлекательном квизе «Кавер-TV».

Уже можно пользоваться

Не только можно, но и нужно. «Пушкинская карта» является формой продвижения культурных услуг нашего города. На данный момент по этой программе куплено 198 билетов на мероприятия в семи муниципальных учреждениях культуры. Горожанам предложено 24 мероприятия и до конца года их количество увеличится до 45», – рассказал председатель комитета культуры и туризма Антон Акулов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:44, просмотров: 288, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте без торгов был отдан важнейший участок в Пойме Оби, и теперь его планируют уничтожить десятью «свечками» 9154
  2. «Дума VII созыва обречена на долгую память в истории нашего города» 1562
  3. На реконструкцию сургутского аэропорта пока денег нет 1446
  4. ​Неузаконенная перепланировка: как не купить проблемную квартиру 1382
  5. ​Из Сургута в Екатеринбург можно будет добраться на поезде за ночь 1235
  6. Сургутские заключенные пекут более 3000 килограммов хлеба в год 1113
  7. ​Как переехать в Калининград и стать обладателем недвижимости 627
  8. ​Югорские медведи ищут пропитание на могилах 606
  9. Потянуло в лес: в Югре водитель не справился с управлением и въехал в дерево 477
  10. ​В Нижневартовске установят камеры на опасных перекрестках // СПИСОК 474
  1. В Сургуте без торгов был отдан важнейший участок в Пойме Оби, и теперь его планируют уничтожить десятью «свечками» 9154
  2. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8163
  3. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 5631
  4. ​В Нижневартовске муж пациентки избил доктора за то, что он ее осмотрел 5598
  5. Елена Никифорова: «Мне обещают, что третье уголовное дело против меня — не последнее…» 5538
  6. ​Куда летит ядро? 5214
  7. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 4570
  8. ​Аббаз Абдулхажиев о нападении на доктора в Нижневартовске: Преступление носит бытовой характер 4502
  9. Преподаватель техникума погиб в аварии под Нижневартовском 4318
  10. Муфтий Москвы осудил поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске 4088
  1. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 12325
  2. ​У «Надежды+» появился шанс на расселение 9910
  3. ​В Нефтеюганске сгорела квартира в пятиэтажке, есть пострадавшие 9685
  4. ​49 обманутых и 30 млн потерянных рублей: в Югре судят создателя финансовой пирамиды 9346
  5. ​Жесткое ДТП в Нефтеюганске. Есть пострадавшие 9289
  6. В Сургуте без торгов был отдан важнейший участок в Пойме Оби, и теперь его планируют уничтожить десятью «свечками» 9154
  7. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 8767
  8. ​В Нефтеюганске горел многоквартирный барак 8659
  9. ​Нефтеюганцы переживают за судьбу беспризорных лошадей 8535
  10. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8163

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика