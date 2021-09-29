Где и как можно воспользоваться «Пушкинской картой» в Сургуте

В Сургуте набирает популярность проект «Пушкинская карта», который позволяет молодым людям посещать культурные мероприятия на деньги, выделенные из государственного бюджета. Кому положена «Пушкинская карта», как ее получить и что с ней посетить – в материале siapress.ru.

Как получить

Проект «Пушкинская карта» позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать концерты, выставки, спектакли. Для оформления карты достаточно зарегистрироваться на портале госуслуг. В 2021 году на балансе карты будет 3000 рублей, в 2022 он составит уже 5000 рублей. Деньги можно потратить на посещение культурных мероприятий.

Что посетить

Музеи и культурные центры Сургута уже предлагают посетить по «Пушкинской карте» ряд мероприятия.

Культурный центр «Порт» приглашает на выступления музыкальных коллективов из разных городов Югры. Сургутский художественный музей предлагает посетить выставки произведений искусства. «Старый Сургут» расскажет молодежи о быте и традициях обских угров, деревянных кружевах, проведет мастер-класс по ручной лепке. Городской культурный центр «Строитель» предлагает жителям поучаствовать в Интеллектуально-развлекательном квизе «Кавер-TV».

Уже можно пользоваться

Не только можно, но и нужно. «Пушкинская карта» является формой продвижения культурных услуг нашего города. На данный момент по этой программе куплено 198 билетов на мероприятия в семи муниципальных учреждениях культуры. Горожанам предложено 24 мероприятия и до конца года их количество увеличится до 45», – рассказал председатель комитета культуры и туризма Антон Акулов.