Куда дальше всего уезжали югорчане на отдых

Туристическим трендом этого года стали путешествия внутри страны, а среди зарубежных направлений больше других были востребованы Турция и Казахстан. Порядка 25% югорчан посетили их, отправившись на отдых за пределы России.

Средняя продолжительность поездки уменьшилась по сравнению с прошлым годом практически в два раза и составила 3-7 дней. Скорее всего, сокращение срока отдыха связано с увеличением стоимости проживания и перелета. Выезжая за границу, абоненты традиционно первыми начинают общение по телефону – таких звонков на треть больше, чем входящих вызовов. К этим выводам пришли в МегаФоне, проанализировав туристические предпочтения абонентов региона с помощью обезличенной статистики на основе BigData.

Количество поездок за рубеж по сравнению с допандемийным 2019 годом снизилось в два раза. Для отдыха югорчане выбирали страны с адекватными условиями въезда и стоимостью – Турцию, Египет, Кипр, Мальдивские острова. Но были и любители экзотики. Несмотря на сложности логистики и карантинные ограничения, они отправились в Мексику, Норвегию, Марокко. Сербию. Из стран СНГ самыми посещаемыми стали Азербайджан, Таджикистан и Украина.

Большая часть жителей округа - абонентов МегаФона (94%) выбрали отдых внутри страны. Краснодарский край стал самым привлекательным направлением. Меньше всего туристов интересовали Сахалин, Камчатка и Магадан, хотя в прошлом году именно регионы Дальнего Востока входили в топ популярных направлений.

Кроме курортов черноморского побережья, северяне поехали смотреть на красоты Башкирии и достопримечательности Москвы, популярностью пользовались также Казань и Самара. При этом Санкт-Петербург в этом году у жителей Югры не в тренде: город и его окрестности посетили в четыре раза меньше туристов, чем столицу России.

В гости в Ханты-Мансийский автономный округ чаще всего приезжали из Уфы, Нижнего Новгорода и Москвы. Не считают привлекательным северный регион для путешествий жители Магадана, Республики Алтай и Ингушетии.

Проводя отпуск на российских и зарубежных курортах, жители ХМАО за три месяца проговорили более 3 миллионов часов и использовали 11 000 терабайт интернета. Такого объема трафика хватит на непрерывный просмотр роликов с YouTube в течение 7 веков. В летние месяцы усилился интерес абонентов к гейминговым сервисам – игры стали популярнее в три раза в сравнении с весенним периодом этого года. Опции для снижения стоимости услуг подключали чаще всего туристы, которые отдыхали в Турции, Египте и на Кипре.