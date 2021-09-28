Сократить число контрольных работ в школах потребовал президент Владимир Путин

Министерство просвещения, Рособрнадзор и региональные власти получили поручение президента: уменьшить число контрольных работ в школах. Об этом Владимир Путин говорил накануне на заседании Госсовета, список поручений по итогам обсуждения опубликовал Кремль на официальном сайте.



«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», — указано в перечне с обозначением даты исполнения: до 1 июля 2022 года.

Таким образом, расписание всероссийских проверочных работ для школьников в 2022 году останется в силе: напомним, что Рособрнадзор утвердил их сроки — с марта по май.