Сократить число контрольных работ в школах потребовал президент Владимир Путин

Министерство
просвещения, Рособрнадзор и региональные власти получили поручение президента:
уменьшить число контрольных работ в школах. Об этом Владимир Путин говорил
накануне на заседании Госсовета, список поручений по итогам обсуждения
опубликовал Кремль на официальном сайте.
«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», — указано в перечне с обозначением даты исполнения: до 1 июля 2022 года.
Таким образом, расписание всероссийских проверочных работ для школьников в 2022 году останется в силе: напомним, что Рособрнадзор утвердил их сроки — с марта по май.
И это благодаря тому, что тогда была личная в мире система школьного, профессионального и высшего образования. Лучшая в мире!
Это отрицать глупо. Это признавали все. Даже Президент США Джон Кеннеди. Для нынешних либералов это высший авторитет в мире. Чего уж там там говорить о «женских прокладках»? Как известно в СССР не был приоритет «производства средств производства» над «производством предметов потребления». Однако Советская «жратва» была лучше нынешней напичканной химией и ГМО западной «жратвы».