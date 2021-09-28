16+
Логотип Сиапресс
USD  72,5083   EUR  84,6752  

Новости

Больше новостей
Контрольных работ в сургутских школах...
Комментировать
0
Вы ходите на публичные слушания по общегородским проблемам?
Комментировать
0
Что должно быть в ядре города в районе Газпрома?
Комментировать
0
Нужно ли масштабировать электронное голосование на всю страну?
Комментировать
0
Вас устраивают результаты выборов в думу Сургута?
Комментировать
0
Хватает ли Сургуту зеленых зон?
Комментировать
0
Больше опросов

​Путин избавит школьников от контрольных

Сократить число контрольных работ в школах потребовал президент Владимир Путин

​Путин избавит школьников от контрольных
Фото: pixabay.com

Министерство просвещения, Рособрнадзор и региональные власти получили поручение президента: уменьшить число контрольных работ в школах. Об этом Владимир Путин говорил накануне на заседании Госсовета, список поручений по итогам обсуждения опубликовал Кремль на официальном сайте.

«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», — указано в перечне с обозначением даты исполнения: до 1 июля 2022 года.

Таким образом, расписание всероссийских проверочных работ для школьников в 2022 году останется в силе: напомним, что Рособрнадзор утвердил их сроки — с марта по май.


нравится (4) не нравится (1)
Сегодня в 09:47, просмотров: 665, комментариев: 16
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 10:25
Давно пора. Тупых легче доить
Mobii
не нравится
Сегодня в 10:34
Сократить контрольные, добавить гто и православную культуру
Виктор Рыбаков
не нравится
Сегодня в 10:54
Подумаешь! Он у нас ещё и через бедро захватом,и мальчика в пупок!....
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 11:00
Так опять Президент должен за всех думать? И сколько контрольных в школе писать и сколько легионеров должно быть в Российской Профессиональной Футбольной Лиге. А профильные министры Просвещения и Сорта Кравцов и Матицин для чего сидят в министерских креслах ? «Для мебели»?
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 11:02
Ошибка. Министр Спорта Матицин.
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 12:04
У врачей есть правило: не навреди. Зачем ломать то, что работает? Советская система образование позволяла и электростанции строить, и в космос летать. Причем существовала без ценных указаний генеральных секретарей.
Швондер. Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 12:36
Конечно. Еще она позволила сделать лучшие в мире телефоны, автомобили, стиральные машины, телевизоры и женские прокладки. Молчи уж))))
Alkonowa1ow Швондер.
не нравится
Сегодня в 13:05
Да чего отрицать очевидное? Советское образование было лучшее в мире. Советская страна была самая читающая страна в мире. У нас была одна из лучших систем образования. У нас была передовая наука. Мы буквально через 16 лет после разрушительной войны первыми покорили космос. У нас была построена первая мире атомная электростанция, первый в мире атомный ледокол, первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолёт ТУ-144, мы первые выиграли чемпионат Европы по футболу. И ещё много чего было.
И это благодаря тому, что тогда была личная в мире система школьного, профессионального и высшего образования. Лучшая в мире!
Это отрицать глупо. Это признавали все. Даже Президент США Джон Кеннеди. Для нынешних либералов это высший авторитет в мире. Чего уж там там говорить о «женских прокладках»? Как известно в СССР не был приоритет «производства средств производства» над «производством предметов потребления». Однако Советская «жратва» была лучше нынешней напичканной химией и ГМО западной «жратвы».
Швондер.
не нравится
Сегодня в 13:08
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Швондер.
не нравится
Сегодня в 13:10
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Будулай Алмазов Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:20
В его понимании стиральная машина и прокладки гораздо технологичнее. Образование образованием, а в каких целях это образование использовать, это решало геронтократическое политбюро. Но понимать такие незамысловатые вещи, видимо труднее, чем кал метать на дальность и точность.
Alkonowa1ow Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 14:10
Так ещё на излете советского периода успели запустить автоматический космический челнок «Буран». А сегодня вс до последней скрепки покупаем в Китае. Чем же хвастать? Сегодня образование готовит «квалифицированных потребителей».
Alkonowa1ow Швондер.
не нравится
Сегодня в 14:37
Что-то все сводится к сравнению предметов интимной гигиены. Однако при этом следует отметить, что в советский период население имело в среднем прирост населения в 1 млн человек в год. За 45 послевоенных лет население выросло на 50 млн человек. И это несмотря на демографические «ямы» предшествующего периода. И не было при этом «материнского капитала» и вообще тогда дети - это были «цветы жизни». А «цветы жизни» не имеют цены, по определению.
Швондер.
не нравится
Сегодня в 14:43
Вавилов подох как собака - от голода. Королев подыхал от того же голода и холода со сломанным вертухаями лицом - вытащили. Это непременные атрибуты советской системы образования. Гордись дальше
Alkonowa1ow Швондер.
не нравится
Сегодня в 14:56
Это все придуманные мифы. Скажите ещё Солженицын страдал в «шарашке» в Марьино в Москве, работая библиотекарем. Все эти ужастики о якобы страданиях для несведущих. Сейчас в Сколково что создали? Я не слышал. Потому как система образования заточена на созидание, а потребление, в том числе и туалетной бумаги. Фастфуд и туалетная бумага. Что ещё нужно «современному человеку» для «счастья»я? Ну ещё помечтать после сытного обеда о «космических кораблях, которые бороздят просторы ( здесь варианты) п
Швондер.
не нравится
Сегодня в 16:10
Вот в германии за оправдание нацизма и отрицание холокоста срок. Когда у нас будет то же самое за оправдание сталинизма и отрицание репрессий - тогда и заживем. И не надо будет президенту школотой командовать.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 16:52
А вы лично какое-то отношение к сталинским репрессиям имели? Конечно не вы, а ваши бабушки, дедушки ли другие другие родственники. Или «слышали звон, да не знали где он?» Ага? А тема сегодня не актуальна, чего ее мусолить. Никита Сергеевич по горячим следам осудил культ личности Сталина. Да «был культ, но была и личность». Так можно и до Ивана Грозного добраться.
Будулай Алмазов Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 17:14
Так не новость, что чем моложе обличитель, тем больше он знает о сталинских репрессиях и ужасах совка.
Показать все комментарии (18)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нефтеюганске две девушки увязли на берегу реки 1829
  2. ​В Нефтеюганске дебошир с ручкой напал на полицейского 1522
  3. ​«Мы входим в четвертую волну, которая характеризуется поражением детей» 810
  4. ​Путин избавит школьников от контрольных 665
  5. ​Югру в Госдуме будет представлять адвокат из Москвы. Так решил Филипенко 660
  6. ​Югорчанка убила любимого из-за последнего глотка алкоголя 518
  7. Не ищите крайнего 510
  8. ​Учебный процесс приостановлен: в школах Югры растет заболеваемость ОРВИ и ковидом 507
  9. В Федоровском появилась теплая остановка 473
  10. ​Как я первый раз подписал петицию, или Неожиданная застройка поймы Оби 459
  1. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8000
  2. Елена Никифорова: «Мне обещают, что третье уголовное дело против меня — не последнее…» 5500
  3. ​Куда еще торгово-развлекательные центры в Сургуте? У нас имеющиеся пустуют 5328
  4. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 5253
  5. ​В Нижневартовске муж пациентки избил доктора за то, что он ее осмотрел 5253
  6. ​Куда летит ядро? 4934
  7. ​Аббаз Абдулхажиев о нападении на доктора в Нижневартовске: Преступление носит бытовой характер 4034
  8. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 3882
  9. «Молодым художникам повезло очень сильно, потому что они абсолютно свободны в своем творчестве» // СТЕНОГРАММА 3845
  10. Преподаватель техникума погиб в аварии под Нижневартовском 3822
  1. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 12302
  2. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 12286
  3. ​У «Надежды+» появился шанс на расселение 9686
  4. ​В Нефтеюганске сгорела квартира в пятиэтажке, есть пострадавшие 9372
  5. ​49 обманутых и 30 млн потерянных рублей: в Югре судят создателя финансовой пирамиды 9323
  6. ​Жесткое ДТП в Нефтеюганске. Есть пострадавшие 8982
  7. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 8732
  8. ​В Нефтеюганске горел многоквартирный барак 8364
  9. ​Нефтеюганцы переживают за судьбу беспризорных лошадей 8083
  10. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8000

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика