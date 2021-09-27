МегаФон завершил модернизацию сети на нефтегазовых промыслах «Газпром добыча Ямбург» и «Газпром добыча Уренгой»

МегаФон завершил масштабную модернизацию сети на нефтегазовых промыслах «Газпром добыча Ямбург» и «Газпром добыча Уренгой». С начала года на месторождениях было построено 15 новых базовых станций. В результате порядка 11 000 работников предприятий смогут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом оператора. Устойчивый сигнал покроет более 300 квадратных километров территорий, где ведется добыча газа.

Как сообщили в пресс-службе оператора, во время строительства и ввода в работу новых базовых станций сотрудники, находящиеся на месторождениях, стали активнее пользоваться интернетом. Согласно обезличенного анализа BigData чаще всего мобильный трафик вахтовики расходуют на просмотр роликов в Youtube, общение в соцсетях, звонки в мессенджерах. Максимальные скорости на месторождениях Ямала достигают 50 Мбит/с, что позволяет просматривать фильмы и сериалы онлайн без необходимости скачивания. И это в полтора раза выше среднего общероссийского показателя скорости передачи данных в сети LTE согласно независимого исследования международной компании Oоkla, проведенного в 2021 году.

«Развитая инфраструктура на нефтегазовых промыслах обеспечивает не только качественный сигнал связи для абонентов, но и в дальнейшем позволит предприятиям отрасли запускать и масштабировать цифровые сервисы с помощью частных LTE-сетей. Гарантированное покрытие, безопасность, высокие скорости и низкие задержки при передаче данных позволят автоматизировать сложные технологические процессы при добыче газа и нефти», – отметил директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.